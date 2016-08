Captieux [VIDEO] Nicolas Peyrac en concert acoustique

Nicolas Peyrac, auteur des grands tubes « Et mon père », « So far away from LA » , « Je pars » , « Mississipi river » reviens chanter sur scène, en concert acoustique, le 22 octobre au centre culturel de Captieux.

Il a composé plus de 22 albums, écrit quatre romans et est aussi comédien et photographe.

Son nouvel album et concert, « Les acoustiques improvisées », est très intimiste (deux guitares) et profondément humain. Le public découvrira des chansons nouvelles, des chansons moins connues et se stubes bien sûr.

Il confie aussi des bribes de sa vie : ses années noires, grises et blanches, ses amours, ses bonheurs, son humour.

Il sera accompagné en première partie par Olivier Gan.

Réservations: Mairie de Captieux au 05.56.65.60.31 ; offices de tourisme de Bazas et Langon, Leclerc, Super U, Auchan, Cultura, Fnac, Carrefour, Francebillet.com, Ticketmaster.fr ; gratuit -18 ans.