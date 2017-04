[VIDEO] Mickaël Vigneau sort son premier single

Il l’avait annoncé, le voilà enfin ! Mickaël Vigneau -ou plutôt Mika V puisqu’il s’agit de son nouveau nom de scène- a sorti son premier single. Après avoir signé chez Universal Music, l’accordéoniste (mais aussi chanteur) sud-girondin entreprend un virage dans sa carrière musicale.

Ainsi, “Badam Badam”, le titre du single, risque d’en faire danser plus d’un cet été. Et l’accordéon n’a pas disparu puisque l’instrument lance la mélodie et apparaît plusieurs fois dans le clip dans les bras du Sud Girondin.

Après la réussite de Claudio Capeo, on peut dire que l’accordéon redevient tendance auprès du public français. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux habitués des thés dansants qu’a l’habitude d’animer le musicien local.

A lire aussi : Mickaël Vigneau signe un contrat avec Universal