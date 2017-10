La Petite Populaire et La Belle Lurette présenteront un artiste rare, le chanteur folk Micah P Hinson, en concert privé jeudi 19 octobre à La Belle Lurette à Saint-Macaire.

Né à Memphis (Tennessee) en 1981, Micah P. Hinson grandit au sein d’une famille chrétienne fondamentaliste.

Secoué par diverses addictions, il réalise ses premiers pas musicaux à Abilene (Texas).

Il joue avec le collectif de musiciens anglais et américains The Earlies, et notamment par le claviériste John Mark Lapham (avec lequel il éditera ultérieurement sur le label 4AD le projet ‘The Late Cord’), il publie son premier album « Micah P. Hinson and The Gospel Of Progress » fin 2004.

Son nouvel album « Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers » est sorti le 8 septembre sur Full Time Hobby.

Jeudi 19 octobre à 21h à La Belle Lurette à Saint-Macaire. Concert privé, places limitées. La Belle Lurette sera fermée ua public. Réservations obligatoire par mail : lapetitepopulaire@gmail,com ; tél. : 05.56.63.02.42.