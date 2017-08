Il ne vous reste plus que quelques jours pour savourer le spectacle inédit et sublime proposé trois soirs par semaine, au château de Duras. Les mardi, jeudi et dimanche, vers 22h15, le mapping 4 D spécialement conçu pour les 80 ans de l’appellation des Côtes de Duras se déroule sur la façade du château.

Cette projection d’images, de sons et de lumières est superbe: retraçant l’histoire de la cité ducale, elle est surtout un feu d’artifice d’images impressionnantes, avec un relief particulier, le tout sous les étoiles… Le château comme on ne l’a jamais vu, en musique s’il vous plaît, pour un moment époustouflant (environ 13mn), que les petits et les grands apprécieront forcément.

Cette initiative des Vignerons de Duras, avec la municipalité, propriétaire du château, a sans aucun doute possible été l’une des meilleures idées de l’été… Attention, ce mapping 4 D est proposé seulement jusqu’à la fin du mois d’août. Mais dans les rues de la cité et les allées du château, il se murmure qu’une nouvelle édition serait possible… Tant mieux!

Spectacle gratuit, dimanche soir, mardi soir et jeudi soir, jusqu’à fin août. Les portes du parvis s’ouvrent à 22h. Entrée gratuite.

Extrait du spectacle: