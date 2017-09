Il ne fallait pas désespérer! Jamais aussi bien placé que cette saison, Mathieu Trésarrieu est parvenu à ses fins. Chez lui, en France, la consécration est totale. A Morizès, samedi soir, le pilote réolais est devenu champion du Monde. Il succède à Erik Riss. Un autre jeune pilote allemand prétendait viser le titre. Michaël Härtel a craqué dans la 9e manche, victime d’une chute. Si bien qu’avant les demi-finales, le Français maintenait l’écart à 4 points, capitalisé sur l’ensemble des Grands-Prix. Josef Franc et Chris Harris se sont révélés des “alliés” de circonstance dans une demi-finale où le jeune Härtel devait “seulement” se contenter de la troisième place…

A l’abri d’une mauvaise surprise

Après avoir fait une bonne partie du spectacle durant la soirée, Mat Trésarrieu a évité de se mettre trop de pression pour la finale, s’arrogeant une seconde place dans l’autre demi-finale. En portant son avance à 5 points, il était à l’abri de toute mauvaise surprise. Dans l’histoire du motocyclisme, c’est la première fois qu’un Français devient champion du Monde de courses sur piste.

En 2009, son frère aîné Stéphane avait été vice-champion du Monde. Invité à Morizès, il a laissé entendre que c’était sa dernière apparition sur le circuit mondial… Quelque part, c’est presque logique que cette sublime récompense revienne à la famille Trésarrieu.

Jérôme Lespinasse qualifié

Ce 5e et dernier grand-prix a permis au Tchèque Josef Franc de dominer ses rivaux Shanes et Katt pour la troisième place du podium. Le pilote néerlandais Hummel est un des autres grands gagnants de la soirée. A 19 ans, sans avoir disputé les deux premiers rendez-vous de Herxheim et de La Réole, il finit tout de même à la 7e place au général du championnat du Monde, se qualifiant d’office pour l’édition 2018, au même titre que Mat Trésarrieu, Michaël Härtel, Josef Franc (3e), James Shanes (4e), Stephan Katt (5e), Théo Pijper (6e).

Par conséquent, dans la course “Challenge” de Berghaupten, en plus de Bernd Diener (2e), Jesse Mustonen (3e), un autre Français, Jérôme Lespinasse (5e), devrait obtenir son billet qualificatif pour les prochains Grands-Prix.

La grande finale à Morizès, revivez ce grand moment de sport mécanique.