Pour ce prochain spectacle des P’tites Scènes, la municipalité de Cadillac, en partenariat avec l’IDDAC, présente une pianiste « au touché rugissant, au tempérament vigoureux et sensible, qui fait exploser les barrières de la chanson, entre poésie éclairée et humour acidulé ».

C’est ainsi que se définit Liz Van Deuq, pianiste dès l’âge de 7 ans, qui se produisit ensuite dans des groupes de pop-rock amateurs avant d’écrire ses propres chansons et les interpréter sur scène.

En concert vendredi 12 mai à 20h30, à la mairie de Cadillac, dans la salle du Conseil. Entrée : 6€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.