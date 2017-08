Dans le cadre des 19e Vendanges de Malagar sur le thème « Murs, limites et frontières », avec le Centre François Mauriac, une projection du film « Chez nous » en présence de son réalisateur Lucas Belvaux, aura lieu le vendredi 8 septembre à 10h au Cinéma Lux de Cadillac.

Le synopsis

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle.

Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Avec dans les rôles principaux : Emilie Dequenne, Catherine Jacob, André Dussollier.

Table ronde

Samedi 9 septembre à 15h à Verdelais, au Centre François Mauriac à Malagar, Lucas Belvaux participera à une table ronde avec Anne-Sophie Novel, journaliste et blogueuse et Olivier Weber, écrivain et grand reporter, animée Éric Fottorino, écrivain, journaliste et directeur de la publication de l’hebdomadaire « Le 1 ». Le thème sera : « Peut-on repousser les frontières de nos vies ? ». Réservations : malagar.fr





►Tarif unique : 5,40€. Réservations au Cinéma Lux au 05.56.62.13.13.