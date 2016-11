http://www.dailymotion.com/video/x53uqz1_mannequin-challenge-du-stade-foyen-ohvalie_sport

En Excellence B, le Stade Foyen a fait le spectacle à domicile en mettant une déculottée à Gourdon (74-8) mais ce sont finalement les locaux qui ont fini cul nu. Pour fêter cette belle victoire, les Girondins ont décidé de faire un Mannequin challenge dans le vestiaire. Le principe ? ”Se filmer sur une musique sans bouger, tels des mannequins de cire, dans une situation de la vie courante ou avec des positions incongrues”, résument nos confrères. Les rugbymen foyens ont donc pris la pose dans le vestiaire, dans leurs rituels d’après-match. Certains en train de boire un verre, d’autres sous la douche. Et on peut dire que la vidéo est réussie car elle nous a bien fait rire ! Maintenant, on attend de voir si l’équipe première foyenne est capable de faire mieux. En tout cas, sur le terrain, elle s’est aussi imposée face à Gourdon, en Fédérale 3…