[VIDEO] Le Ciron à l'honneur sur France 3

“Le Ciron est une petite rivière tranquille, discrète et pourtant d’une richesse exceptionnelle, au point d’être qualifiée par les naturaliste d’Arche de Noé de la biodiversité” : c’est ce que va donner à voir l’émission Cap Sud-Ouest, à diffuser ce dimanche à 12h55 sur France 3.

Grâce aux invités de l’émission, on découvre des trésors méconnus, la plus ancienne forêt de France, des châteaux somptueux, des moulins, des vignobles réputés mais surtout l’amour inconditionnel que les femmes et les hommes de cette région porte à ce trésor menacé par les activités humaines.

Alexandra Quenu, animatrice Natura 2000 au Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron, emmène à la découverte de la richesse de ce cours d’eau. Et Max Laprie, technicien rivière, présente les tortues cistudes, une espèce très rare qui indique la qualité des eaux.

Jean Michel Solans, historien local, fait valoir l’importance des moulins. Enfin, Bérénice Lurton, de Château Climens, explique pourquoi les vins liquoreux doivent tout au Ciron.

Un avant-goût de l’émission :