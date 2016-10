Langon [Vidéo] Langon donne le bâton pour se faire battre

“Il ne faut pas se leurrer, ce sont les faux derniers.” A la fin du match, le groupe langonnais essayait de relativiser les deux points perdus bêtement en fin de rencontre face au Stade Nantais, suite à une pénalité en coin à la dernier seconde de Thimoté Massicot, le fils du président visiteur. Effectivement, les Nantais ne devraient pas rester longtemps lanterne rouge de la poule 2 vu la qualité de son effectif mais les Langonnais ont justement raté l’occasion idéale de les taper à la maison. Encore en rodage, l’équipe ligérienne était vraiment prenable même si elle a eu le mérite de faire deux belles entames de périodes. La première concrétisée par une pénalité (3′) et la seconde par un essai non transformé (42′).

Le Soyaux-Angoulême de la poule ?

En retrait dans l’intensité et dans l’implication, les Rouge et Blanc ont pourtant marqué deux essais (16′ et 66′) – dont un très chanceux – et longtemps mené au score. Mais après avoir raté le break sur des opportunités au pied, les locaux se sont endormis en fin de match laissant l’opportunité donc aux visiteurs de revenir notamment grâce à un essai de Diallo (73′). Le Stade Nantais a profité de l’attentisme langonnais pour retrouver de la confiance, après ses deux revers consécutifs à domicile. La confiance, c’est peut-être ce qui manquait au club dont l’emblème est un éléphant pour piétiner ses prochains adversaires. Dans les couloirs de Comberlin, certains dirigeants langonnais faisaient le parallèle entre Nantes et le deuxième de Pro D2 Soyaux-Angoulème, qui lors de son retour en Fédérale 1, avait aussi arraché un nul poussif (10-10) en fin de match à Comberlin avant de monter en puissance en deuxième partie de saison. On se rassure comme on peut…