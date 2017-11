On savait déjà que La Réole avait les qualités pour devenir un décor de cinéma. Ce côté photogénique se confirme aussi pour les vidéos dévoilant ses richesses. Car la cité médiévale a du patrimoine historique et naturel à montrer et Sébastien Saint-Martin l’a bien compris. À travers une courte vidéo, il filme son parcours dans les rues de La Réole à partir du pont suspendu du Rouergue. Il se rend dans la rue du Sault avant de rejoindre le place Albert Rigoulet, puis, le prieuré des bénédictins où un magnifique paysage se dévoile aux yeux des visionneurs. Et ces derniers l’ont apprécié puisqu’en l’espace de 16 heures, plus de 600 personnes ont cliqué sur sa vidéo.

Habitant à Puybarban, Sébastien Saint-Martin n’en est pas à sa première vidéo puisque le coach sportif a pris l’habitude de donner des conseils en vidéos sur la diététique, la musculation et le fitness, sans oublier quelques autres contenus où il montre ses parcours de randonnées.