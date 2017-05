110.000 tonnes. C’est la consommation de fraises en France par an et c’est par ce constat que le reportage débute. Alors que la Gariguette débarque sur les marchés régionaux, la rédaction du JT de 13h de France 2 s’est déplacée en Gironde. Tout d’abord à Créon, sur le marché, avant d’aller voir un producteur local, Jean-Marc Pra, à Cours-de-Monségur. Enfin, la caméra de la chaîne de télévision publique s’est dirigée vers la bastide et son nouveau pâtissier, Mickaël Ossard, gérant de La Choco-Latine.

Le reportage, diffusé aujourd’hui, est à retrouver en cliquant ici (29 minutes et 30 secondes). En ces jours où la chaleur se fait ressentir, un peu de fraîcheur ne fait pas de mal…