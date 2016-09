[VIDEO] La fin du gaspillage alimentaire est programmée mardi en Gironde

Lancée au mois de Juin à Lille et à Paris, Too Good To Go est une application mobile remplie d’ambitions positives. Son principe est simple : mettre les utilisateurs en relation avec des commerçants pour lutter contre le gaspillage en leur permettant d’acheter, à prix très réduits, leurs invendus. Une initiative qui préserve la planète et offre de multiples opportunités de se faire plaisir.

Consommer autrement : un phénomène sans frontière

Alors que 90 millions de tonnes d’aliments sont jetées chaque année en Europe, trois entrepreneurs engagés ont une idée ingénieuse : développer une plateforme qui luttera contre le gaspillage alimentaire, généré chaque jour par les commerces.

Le concept arrive à Bordeaux et sera disponible dès le mardi 4 octobre ! Déjà plus d’une dizaine de commerçants sont présents sur l’application et les Bordelais vont, à leur tour, pouvoir devenir des héros-anti gaspi !

Une vidéo pour tout comprendre :