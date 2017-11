Les P’tites Scènes de l’IDDAC, c’est un dispositif de soutien et de développement des talents émergents de la scène musicale. Jules Nectar fait partie de ce lot d’artistes mis en lumière par l’agence culturelle de la Gironde. Depuis le début du mois et ce jusqu’à début décembre, l’auteur-compositeur et interprète écume les villes girondines et fera trois haltes en Sud Gironde à partir de jeudi 16 novembre jusqu’à samedi.

Des émotions et des sensations qui touchent

Jules Nectar n’est pas un artiste ordinaire. Il est d’ailleurs difficile de classer ses chansons car il peut évoluer entre les cases dans lesquelles on voudrait le ranger. Des colorations pop avec des mélodies accrocheuses qui restent longtemps en tête, de la folksong à la Française avec des harmonies vocales et des guitares acoustiques, des pointes d’électro avec des sonorités synthétiques ou trafiquées, des paroles qui décrivent avec détachement, ironie et poésie des émotions et sensations qui touchent, des arrangements à la légèreté réconfortante sur des textes mélancoliques où l’optimisme effleure toujours… C’est tout cela Jules Nectar. Le chanteur et guitariste est accompagné par Clément Foisseau, à la guitare basse, et Mickaël Natale à la contrebasse et aux chœurs. Le trio se produira à Cadillac, Salles et Saint-Exupéry.

Jeudi 16 novembre, à 20h30, dans la salle du conseil en mairie de Cadillac.

Vendredi 17 novembre, à 18h30, dans la salle des fêtes du bourg de Salles.

Samedi 18 novembre, à 20h30, dans la salle des fêtes de Saint-Exupéry, organisé en partenariat avec l’association Trans’musical.

Tarif : 6€ (verre de vin offert pour le concert à Salles).