Marmande [VIDÉO] Jeux paralympiques. Jérémy Crépelière en selle pour une médaille

Partir aux JO c’est bien, ramener une médaille, c’est mieux. C’est l’espoir qu’anime Jérémy Crépelière, sélectionné dans deux disciplines de cyclisme. Spécialiste du contre-la-montre, le sociétaire du CCM a le mental et le moteur pour signer une belle performance à Rio. « Je me sens au point physiquement. J’ai la rage de vaincre. »

Depuis son enfance, il souffre d’une atrophie musculaire et osseuse au niveau de la jambe droite. Aux Jeux Paralympiques (7-18 septembre), il roule dans le groupe « cat.4 ».

« Je pars au Brésil avec l’objectif de ramener une médaille. » Le parcours du CLM s’étire sur 30 km, en partie celui emprunté par les valides. Double champion de France (2009-2010), sa cote a repris de la valeur depuis sa médaille d’argent à Ostend (Belgique) lors d’une étape de la Coupe du Monde. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu sa sélection pour le Brésil. Celui qui est retiré aujourd’hui à Saint-Pierre d’Aurillac, dans le Langonnais, s’est envolé lundi avec la sélection française, composée de 57 sportifs engagés dans 17 disciplines (dont les deux nouvelles inscrites aux Paralympiques : canoë-kayak, triathlon).

« C’est ma première participation aux JO et peut-être la dernière. J’ai 35 ans. C’est pas évident de concilier mon activité professionnelle et le sport de haut niveau. Ça passe par beaucoup de sacrifices. Le vélo est une partie de ma vie. Je ne vais pas arrêter de sitôt. Dans une carrière, les JO, c’est le summum. Un immense honneur de représenter son pays. »

La course en ligne plus aléatoire

Aux Jeux de Londres 2012, le cyclisme français avait ramené 2 médailles de bronze, une sur piste, une autre sur route. Sur les routes de Pontal à Barra (Brésil), Jérémy Crépelière tentera un autre défi : la course en ligne (vendredi 16 septembre). L’enjeu est bien plus compliqué dans cette spécialité réunissant un gratin exceptionnel. « Faire un résultat est plus aléatoire. Le niveau est sacrément relevé. »

Alors que ses équipiers du CCM se mobilisent pour le Grand Prix de la Tomate, Jérémy Crépelière – qui aurait pu en être – sait qu’il pourra compter sur les encouragements de tous ses amis marmandais et saumurois.

L’étonnante vidéo de la chaîne britannique Channel 4. Un clip promotionnel présentant les disciplines handisport sous un regard neuf, mêlant humour et spectacle.