Fargues-sur-Ourbise [Vidéo] Gérard Blanchard en concert

“Rock Amadour”, ça ne vous dit rien? On ne parle pas des grottes, mais bel et bien du méga-tube des années 80, signé Gérard Blanchard, l’un des accordéonistes les plus modernes et rebelles de son temps.

Et c’est bien Gérard Blanchard qui viendra donner un concert à Fargues-sur-Ourbise, le 16 septembre, à l’invitation de l’association Staccato. Un concert exceptionnel pour les nostalgiques et les autres, car si le rockeur rebelle s’est éloigné du grand public dans les années 90 et 2000, son talent et son originalité, eux, sont toujours intacts. Plusieurs albums à son actif, un ton très personnel, une personnalité -justement- unique, et voilà que Gérard Blanchard ne fait pas que du “rock rigolo”… On pense aussi à “Elle voulait revoir sa Normandie”.

C’est aussi le tarif d’entrée qui est exceptionnel: 10€, 8€ en tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans. Voici donc une soirée accessible à tous, une nouvelle occasion de (re)découvrir un artiste hors normes, encore une fois grâce à Staccato.

Gérard Blanchard en concert, vendredi 16 septembre, à 21h, salle des fêtes de Fargues-sur-Ourbise.

Souvenirs, souvenirs… “Rock Amadour”, à écouter sur You Tube: