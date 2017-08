Le boulodrome du quartier des pêcheurs accueille pour sa 5e édition le Bal des Graves ce mercredi 23 août, jusqu’à minuit à Lège-Cap-Ferret.

Le but de cette joyeuse manifestation aoûtienne est de « faire découvrir et apprécier le savoir-faire singulier de la région viticole des Graves, le temps d’une rencontre gastronomique et festive avec 10 viticulteurs de renom ».

Au cours de ce grand banquet gastronomique et musical, les participants pourront déguster les vins de Graves blancs et rouges de renom, des viticulteurs des Graves, huîtres petites et grandes du Cap Ferret ou du Banc d’Arguin, planchas de poissons, coquillages et crustacés, produits du terroir et spécialités locales.

Les concerts

Ce soir, le trio de soul-pop J-Silk ouvrira le Bal des Graves.

Issu de la scène actuelle qui mélange hip-hop, électro et pop à la façon de The Internet, Anderson Paak, Little Dragon et James Blake entre autres, J Silk est un patchwork-collage Neo-soul de vestes Adidas vintages, de synthés analogiques, de beats hip-hop et d’une voix sensuelle et singulière.

Puis, 45 Tours Mon Amour ! terminera le bal en célébrant la petite galette noire dans un set exclusivement à base de 45 tours : casting de selectors irréprochables, collections de pépites musicales…

Horaires

17h : ouverture du Bal des Graves, dégustation de vins de Graves, banquet musical, concours de pétanque, concert et DJ-set.

0h : fin.

Contacts

Facebook : lebaldesgraves

Sites :www.vinsdegraves.com

lege-capferret.com