Hostens [VIDEO et PHOTOS] Osez Hostens : vous jetterez-vous à l'eau ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Comité départemental de natation de la Gironde organise la 2ème édition d’Osez Hostens le dimanche 11 septembre au domaine départemental Gérard Lagors. Il s’agit d’une compétition de natation en eau libre à courir sur 500m, 1.00m, 1.500m ou 3.000m.

La natation en eau libre est une discipline olympique. Elle est pratiquée en mer, lac ou rivière. Peu connue du grand public, elle connaît un engouement significatif depuis les performances des nageurs français aux Jo de Rio.

Sur cette dynamique et après le succès de l’édition 2015, Osez Hostens revient le 11 septembre : rendez-vous dès 9h au lac. Les compétitions, sur les quatre distances, sont ouvertes aux nageurs licenciés, triathlètes et sportifs sur présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation en eau libre. Au-delà de la performance, la journée est placée sous le signe de la convivialité prévient l’organisation. De nombreuses animations sont prévues sur le site.

Pour vous inscrire, suivez ce lien

Osez Hostens 2015 en vidéo, c’est ici