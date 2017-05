Il a plu des cartons sur Aguiléra à l’occasion du match Biarritz-Agen, le jeudi 19 janvier : quatre jaunes et deux rouges. La rencontre s’était soldée par une victoire des Biarrots 20 à 17.

Les Lot-et-Garonnais avaient été les premiers a encaisser les cartons jaunes, avec les sorties successives de George Tisley à la 15e, puis de Taylor Paris, six minutes plus tard. A la 25e, tandis que rentrait Tisley, la sortie de Laurent Cabarry, du BO, rééquilibrait les effectifs. Mais les Basques affichaient un essai transformé et une pénalité d’avance, une avance réduite d’une pénalité par Burton Francis. avant les oranges.

Il faudra attendre la 66e pour les deux cartons rouges, assénés à Tamaz Mchedlidze, du SU Agen et Jean-Baptiste Singer, du BO, pour coups de poings. L’arbitre devait sortir une dernière carte, jaune, contre Leandro Mario Assi (BO), à trois minutes de la fin.

Il reste à espérer que les deux équipes se tiennent mieux dimanche à l’occasion de la demi-finale de Pro D2.