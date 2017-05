Dans le cadre du programme « Un dimanche à Targon », la Cie Swing’Hommes présente dimanche 14 mai à 16h, à l’Espace René Lazare, son nouveau spectacle « Djobi DjoBach ».

Après « Beethoven, ce Manouche » (2009) et « Satané Mozart ! » (2014), le troisième opus de la compagnie est consacré à Jean-Sébastien Bach.

Les ingrédients qui ont fait le succès des précédents spectacles sont au rendez-vous.

L’humour et le spectaculaire sont au service du métissage musical et les oeuvres du compositeur le plus prolifique du Baroque sont détournées avec un mélange de respect et d’irrévérence.

Une salle d’attente pas comme les autres

Le purgatoire sert de décor à la nouvelle création.

Un purgatoire dans lequel Jean-Sébastien Bach est chargé d’auditionner les musiciens désirant accéder au Paradis. Dans cette administration débordée et peuplée de personnages loufoques et pittoresques, il fera une rencontre pas comme les autres, qui le bousculera et le mènera bien au-delà des frontières de sa musique classique.

Les musiques Gypsy (rumba catalana, tsigane, flamenco, manouche…) auront-elles raison de la Toccata et fugue en ré mineur, de l’Air en Ré Majeur, de Jésus que ma joie Demeure, de la Badinerie ou encore de la fameuse suite pour violoncelle ?

L’équipe : Pierre Bernon (guitares), Jérémy Bourges (piano/orgue), Benoît Marot (contrebasse/guitares), Jérémy Proietti (danse, guitare).

« Djobi DjoBach », dimanche 14 mai à 16h, à l’Espace René Lazare à Targon. Entrée : 5€.