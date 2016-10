Marmande [Vidéo]Deux heures avec des ministres

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Après avoir passé la matinée à Agen, le premier ministre Manuel Valls, le garde des Sceaux, ministre de la justice Jean-Jaques Urvoas, et Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, viennent de passer une partie de l’après-midi à Marmande, comme annoncé depuis quelques jours.

Ce matin, devant les acteurs de l’Ecole d’administration pénitentiaire d’Agen, le premier ministre a notamment annoncé la création de 33 nouveaux établissements pénitentiaires, 32 maisons d’arrêt et un centre de détention, celle de 28 quartiers de préparation à la sortie, ainsi que la réhabilitation de 12 sites pénitentiaires ou encore la construction de 12 autres.

Une plaque dévoilée au tribunal

A Marmande, la délégation ministérielle est venue inaugurer la Chambre détachée du tribunal d’Agen. Une plaque à l’intérieur du Palais de justice, tandis qu’une rencontre était prévue à l’intérieur de la salle d’audience avec les magistrats. Le Garde des Sceaux a salué le travail réalisé ici, tout comme le premier ministre.

A la sortie du Palais de justice particulièrement bien gardé, quelques dizaines de Marmandais attendaient la sortie de Manuel Valls, qui a serré quelques mains et s’est aussi prêté volontiers aux selfies. Détendu, il a également répondu avec humour aux questions surprises de deux personnes: «Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour faciliter la récupération des points du permis de conduire?», ou encore «Vous pourriez faciliter un Programme Vacances Travail?».

Asquini: une longue visite

Direction ensuite l’entreprise Asquini, vers Beyssac, société spécialisée en aéronautique.

La visite du premier ministre et de Matthias Fekl, accompagnée de nombreux élus de gauche, a été guidée par Ludovic Asquini. Au menu, présentation des installations, quelques mains serrées là aussi avec des employés, remise de cadeaux (une pièce aéronautique… de petite taille!), et un dialogue avec le dirigeant d’entreprise qui n’a pas manqué de souligner que, certes, l’aéronautique se porte plutôt bien, mais que les difficultés sont réelles, notamment en termes de concurrence. «Il faut qu’on gagne encore de la souplesse dans l’organisation du travail» a promis le premier ministre. Avant de goûter le vin de notre région, de faire une petite photo de groupe avec les employés de la société marmandaise, puis de partir à Roquefort, où il était attendu à l’entreprise Fonroche.

La CGT en colère

Pas de manifestation à Marmande en ce jeudi 6 octobre, pourtant, la CGT avait prévu de se regrouper devant le Palais de justice, banderoles à l’appui, histoire de faire connaître son refus de la loi Travail.

Elle n’a pas été autorisée à rester sur les lieux, les syndicalistes ont été priés fermement de quitter la place, et c’est en colère qu’ils sont allés manifester un peu plus loin. Pas question qu’une manif soit vue des ministres, pas question non plus qu’elle passe à la télé…

Retrouvez notre vidéo du passe de Manuel Valls à la chambre détachée :

Reportage: Marie-Pierre Caris et Arnaud Truchet