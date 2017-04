Lundi 10 avril, 5 joueurs du SUA accompagnés de leur directeur sportif sont venus rencontrer les élèves de 6ème du collège de la cité scolaire, pour une opération de sensibilisation.

Le mot d’ordre est donné par Philippe Sella, directeur sportif du SUA: «Quand les rugbymen jouent, ils se protègent, vous devez le faire aussi».

Depuis la réforme en vigueur sur le port du gilet, de nombreux “oublis” des élèves ont été remarqués et certains ne le portent que de manière aléatoire.

Le partenariat établi entre le Conseil départemental du Lot-et-Garonne et le SUA a donc permis de mener cette opération de communication; durant une bonne partie de l’après-midi, les joueurs ont dédicacé les gilet jaunes pour les rendre «collectors». Une manière de faciliter le port du gilet qui n’est «peut être pas très fun ni sexy, mais qui peut sauver la vie» affirme Daniel Borie, vice-président de la commission Culture, sport, jeunesse et vie associative du Département, venu avec Joël Hocquelet, conseiller départemental du canton.

Une intervention durant laquelle Philippe Sella a comparé les valeurs du rugby à celles de la solidarité et de l’entraide de la vie quotidienne. Coach d’une équipe professionnelle en temps normal, il aura également été le temps d’un après-midi coach de futurs citoyens français.

100 à 125 kg pour convaincre

Filipo Nakosi, Mike Tadger, Sione Tau, Antoine Niquel et George Tilsley pèsent entre 100 et 125 kg chacun et ont seulement entre 20 et 30 ans. Néo-zélandais, Tongais ou encore Fidjien mais aussi des natifs de la Dordogne ou du reste de la France, toutes ces origines ont créé beaucoup de liens au sein de l’équipe. Leurs carrures imposantes et impressionnantes n’ont pourtant pas effrayé les jeunes qui ont osé poser des questions.

Par exemple, « Pourquoi le rugby est-il si important pour vous ? » Tandis que Philippe Sella évoque le plaisir de jouer et le partage d’un ballon avec ses coéquipiers, Sione Tau, joueur originaire du Tonga, répond en anglais : «rugby gave me life». Pour lui comme pour chacun des membres de l’équipe, le rugby est bien plus qu’un simple sport, « c’est une des clés de la vie ».

Un échange qui aura été très efficace pour les élèves avec des joueurs du SUA qui se sont avérés très accessibles.

Mélanie Feuillé