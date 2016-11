[VIDÉO] De la casse dans le derby Casteljaloux - Marmande

Que de casse ! Entré en cours de match dans la cage à la place de Thomas Germain, Clément Jales (US Marmande) a regagné le banc sur blessure. Dès lundi, il passait sur le billard. Explications de l’ancien joueur niortais: “suite à un plaquage, j’ai ressenti une douleur à hauteur de l’avant-bras. J’ai serré les dents, continué à jouer quelques minutes. Jusqu’au moment où j’en ai attrapé un et la douleur s’est intensifié.”

Samedi soir, il a été pris en charge par les sapeurs pompiers et transporté à l’hôpital de Marmande. L’examen a révélé une fracture du radius. Clément Jales a le moral, il a eu le soutien de sa famille. Et surtout de mentionner les visites à son chevet de Sandile Nxumalo et son épouse, du couple Daniel et Nicole Prevot, “qui ont eu la gentillesse de me réconforter”.

Lourd bilan pour Casteljaloux

Le derby a laissé des traces. En particulier du côté de Casteljaloux. Le demi de mêlée Joël de la Bardonnie a subi un KO passager. Il a tenu à poursuivre la rencontre. Le deuxième ligne Lionel Zago a quitté le terrain (25e), remplacé par Jérôme Previtali. Diagnostic: fracture du tibia. Sur un raid solitaire, le troisième ligne Jérémie Prevot, repris par Morgan Pottier, ne s’est pas relevé sur le plaquage. Coup dur pour l’USC qui sera privée du troisième ligne (fracture du péroné) pendant trois mois. Ces deux éléments d’expérience ont été opéré lundi à la clinique des sports à Bordeaux.

Le talonneur Anthony Oliveira se plaignait lui de douleurs aux côtes. C’est moins grave qu’on ne le craignait. L’ailier Yassine Moussaid a été remplacé à la mi-temps par Alex Bousquet. L’ex-joueur de Tournon d’Agenais va devoir observer une période de convalescence pour une fracture de l’orteil droit. On ne le reverra qu’en début d’année.

Le bilan est lourd pour Casteljaloux qui va devoir se déplacer dimanche à Cahors, en cochant le nombre de licences blanches qu’il faut sur la feuille de match.

Jérémie Prevot se tord de douleur