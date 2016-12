A part de rares “tauliers” (Costanso, Brouqui, Battistello, Lachaud, Laval), ce sont en très grande majorité des joueurs “neufs”, retenus en sélection du Périgord-Agenais. Entre l’inexpérience et le peu de temps passé ensemble, on peut comprendre que ce 1er tour de la coupe de la Fédération puisse revêtir une part d’inconnue. “On a vu plusieurs éléments lors des deux rassemblements à Lalinde et à Marmande. Il fallait trancher, indique le Marmandais Franck Tauzin, l’un des deux entraîneurs. En première ligne, un cas de conscience se posait: le règlement de la compétition est celui de la Fédérale 1, à savoir qu’on pousse en mêlée. Sur la feuille de match, doivent figurer obligatoirement six premières lignes. On n’allait pas envoyer des joueurs au casse à pipe.”

Des forfaits sur blessure

Mercredi soir, au stade Dartiailh, ils étaient 32 éléments à avoir répondu à la convocation. Cette nouvelle revue d’effectif a permis d’y voir plus clair. “On doit se passer des services d’une bonne douzaine de garçons, soit blessés, soit absents pour raison personnelle le week-end prochain.”

Sinon, probable que les Anthony Tarrit (Tournon d’Agenais) blessé à une cheville, Cédric Duluc (Nérac), Takataï Ivanoë (Belvès), Mathieu Sempey, Manuel Espiasse, Clément Lozeille (touché aux adducteurs)… Renaud Delmas (Bergerac), Fabien Borie (Trélissac), Julien Graffouillère, Claude Taofifenua, Corentin Esclafer (Marmande), avaient toutes les chances d’en être sur la liste des 24, communiquée ce jour par le staff technique.

En somme, cette sélection repose sur 8 des 14 clubs fédéraux du Périgord-Agenais. Un tiers du groupe provient de l’US Bergerac. Puis, l’US Marmande délègue 6 joueurs, Périgueux trois, Trélissac et Casteljaloux deux…

Par rapport à la liste initiale, se sont rajoutés: Gady (Périgueux), Bote et Zabra (Bergerac), Fontanet et Furlan (Marmande), David (Casteljaloux).

Le groupe des 24 sélectionnés du Périgord-Agenais. Dimanche, 1er tour de la coupe de la Fédération à Souillac (match à 13h30) contre la sélection du Limousin.

1ère ligne: Nicolas Bardet (Belvès), Flavien Cappelier (Trélissac), Camille Gady (Périgueux), Elie Laval, Ouahid Zabra (Bergerac), Aurélien Fontanet (Marmande)

2e ligne: Pierre Marmié, Florian Gauthier (Casteljaloux), Yoann Mijoint (Marmande)

3e ligne: Damien Costanso (Périgueux), Julien Jardel, Louis-Mathieu Jazeix (Bergerac), Rémi Moreau (Marmande), Quentin David (Marmande), Steven Reinhard (Trélissac)

Demis de mêlée: Guillaume Brouqui (Périgueux), Clément Lachaud (Bergerac)

Demis d’ouverture: Théo Furlan (Marmande), Kevin Bote (Bergerac)

Centres: Sébastien Salles (Nérac), Anthony Battistello (Bergerac)

Ailiers: Romain Rouquette (Fumel), Julien Garrabos (Marmande)

Arrière: Mickaël Mouhoubi (Bergerac).

Pour rappel, on se souvient que le Périgord-Agenais avait atteint la finale en 2011, battue par la Bourgogne, au stade de France, en lever de rideau de la finale du Top 14. A noter que la sélection de la Côte d’Argent a déclaré forfait (elle devait jouer contre le Béarn à Nogaro) et par conséquent, elle est éliminée de l’épreuve.

Les joueurs de la sélection à l’écoute des entraîneurs.

