C’est un nouveau spectacle du fil rouge «Terres Latines» que présente le vendredi 3 février le centre culturel des Carmes à Langon. C’est la comédie de Patrice Thibaud : «Franito», du flamenco burlesque.

Une virtuosité corporelle

Patrice Thibaud est un autodidacte dont la virtuosité corporelle et le sens de l’observation évoquent avec humour et poésie nos manies et nos tendresses. Grâce à sa longue pratique du théâtre (notamment aux côtés de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff avec «Les Deschiens» sur Canal +) et du cinéma, il peut traverser tous les univers. Avec ce spectacle, il associe le burlesque au flamenco et le flamenco au burlesque et s’associe au danseur Fran Espinosa rencontré dans la troupe de José Montalvo.

Poule ou canari

Patrice Thibaud joue une Mama espagnole, personnage qu’il incarne d’un bout à l’autre du spectacle, sans jamais se tenir en surplomb, même dans les moments où le corps échappe à son propriétaire pour se transformer en poule ou en canari. Fran Espinosa est Franito, un garçon sage et docile, dont les pieds sont incapables de rester en place. Il regarde sa mère s’occuper de lui et apprend la vie à travers elle. Leur relation est intense bien que chaotique et parfois franchement étrange…

Spectacle « Franito », vendredi 3 février à 20h30, au centre culturel des Carmes à Langon. Durée : 1h10. Tarifs : Plein 20€, Pass 17€, réduit 15€. Réservations : 05.56.63.14.45. Site: lescarmes.fr