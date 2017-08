C’est à Narbonne (2-3 septembre) que sera décerné le premier titre de champion de France espoirs Pro Seven. Une chose est sûre, les Free Sevens de Bassens (champion de France élite en juin dernier) et Rugby 7 Périgord, managé par Ludovic Dugoin, seront bel et bien au rendez-vous. Invitées par la FFR, ces deux formations, “estampillées” seven, ont montré l’étendue de leurs qualités, se hissant l’une et l’autre en finale de leur tournoi qualificatif respectif.

A Perpignan, les Free Sevens sont sortis à la place de numéro 1 de leur poule. Après quelques frayeurs vécues devant les espoirs locaux de l’USAP (24-19), l’association girondine a écarté Montpellier (28-7) puis Lyon (28-0). En quart de finale, son esprit offensif n’a pas failli d’un iota (35-5), pour ensuite prendre la mesure du Stade Toulousain en demi (28-12).

La victoire en finale a été acquise aux dépens d’Oyonnax (26-12).

Pour ce tournoi en terre catalane, les Free Sevens alignaient l’équipe suivante : Nico Pouplot (Orsay), Lancelot Luteau (Niort), Jérémy Lemoine (Orléans), Maxime Cadenat (Leucate), Mathieu Delcourt (Clamart), Guillaume Descazaux (Tyrosse), Jean-Baptiste Villetorte (Tyrosse), Clément Lafargue (St-Jean-de-Luz), Lucas Beaudreuil (Strasbourg), Jorris Torres (Céret), Jeannick Ouassieiro (Saint-Denis), Damien Pires (St-Paul-les-Dax).

Rugby 7 Périgord finaliste à Agen

Dans l’autre tournoi qualificatif disputé à Agen, l’équipe de Rugby 7 Périgord, seconde de sa poule, au prix de deux succès obtenus sur Bayonne (19-12) et Brive (66-7), est parvenue à se défaire – non ans mal – du SU Agen (21-17) en quart et de l’Union Bordeaux-Bègles (12-7) en demi.

En finale, elle retrouvait le Racing Club de France qui l’avait battue sèchement en phase de poule. Cette fois, le score a été bien plus serré, le Périgord défendant chèrement sa peau (17-27).

Pour rappel, Rugby 7 Périgord s’est déplacé dans la composition suivante : Martin Bertrand (Rennes), Matthieu Bassin (PUC), Thomas Livio (St-Denis), Hugues Briatte (Rouen), Adryan Rebiere (Périgueux), Hugo Baudry (Gennevilliers), Manuel Paradas (Issigeac), Tristan Lescout (Trélissac), Gabin Villière (Rouen), Bruno Petit (Périgueux), Martin Felix (Bourg-en-Bresse), Mathieu Brignonen (Rennes).

Free Sevens et Rugby 7 Périgord feront donc parti des 16 équipes en lice pour le titre de champion de France, le prochain week-end à Narbonne.

Des extraits du tournoi d’Agen (Vidéo FFR) où la finale a été très disputée.