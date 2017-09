[VIDÉO] Bernard Laporte: «rétablir un déficit de notoriété»

C’est une réalité: le rugby perd des licenciés. Cette observation est valable chez les plus jeunes. Les écoles de rugby s’appauvrissent : on parle d’une perte de 16 000 enfants depuis 2012.

Il s’agit de remettre le rugby au centre des débats. En juin dernier, le président Bernard Laporte avait tiré la sonnette d’alarme au congrès fédéral : «le rugby observe un déficit de notoriété. On manque de proximité avec les scolaires. C’est à nous qu’il revient de sensibiliser les jeunes et leurs parents, de prospecter, d’aller au devant des gens. Si on attend dans nos clubs, on va attendre longtemps. Il faut communiquer, faire la promotion, vendre notre sport.»

C’est à ce titre que la FFR lance une vaste opération de promotion, en accompagnant les clubs dans leur développement. La « semaine nationale des écoles de rugby » se déroulera sur tout le territoire, du 16 au 24 septembre. Dans certains endroits, comme à Casteljaloux, elle a eu lieu samedi dernier.

Cette opération a plusieurs objectifs :

- Faire découvrir le rugby, c’est avant tout initier à sa pratique le plus grand nombre d’enfants,

- Recruter de nouveaux licenciés,

- Promouvoir les valeurs du rugby,

- Associer et séduire les parents.

Séduire de nouveaux pratiquants

Pour cela, un kit “Semaine Nationale des Écoles de Rugby” a été envoyé aux EDR inscrites afin de les aider dans la mise en œuvre de ce dispositif à savoir :

Mettre en place une action phare, les portes ouvertes au sein de l’EDR : chaque enfant licencié de l’école de rugby aura la possibilité d’inviter 5 copains pour venir découvrir le rugby et donc les inciter à s’inscrire dans le club.

Mettre en place des actions satellites en amont afin de faire venir du monde aux portes ouvertes.

Le tout dans ce qui fait le rugby à savoir un moment de partage et de convivialité comme nous l’explique Jacky Courrent, responsable de la Commission Nationale des Écoles de Rugby : «la FFR a remis les écoles de Rugby au centre des préoccupations. L’objectif de cette semaine est de séduire de nouveaux pratiquants et d’y associer les parents. Nous avons dans nos écoles de rugby les futurs joueurs de l’Équipe de France. Pour cela, nous devons continuer de faire découvrir le rugby, nous devons former ces jeunes joueurs et les accompagner dans leur pratique.»

Portes ouvertes dans plusieurs clubs

Sur le territoire du Périgord-Agenais, plusieurs clubs ont répondu favorablement à cette opération : Layrac, Eymet, CA Périgourdin, Ribérac, Sarlat, Colayrac, Périgueux Ouest, Pont-du-Casse, Boé Bon Encontre, Mussidan, Prigonrieux, RC Queyran, RC Virazeil, RC Bazeillais, Le Bugue, Villeneuve, Montpon, Belvès, Le Buisson, Monpazier, Cénac, Lanquais-Varennes, Lavardac-Barbaste, Saint Astier Neuvic, Casteljaloux, Laroque-Timbaut, Haut Périgord.

Sur le comité Côte d’Argent, sont partie prenante les clubs suivants : Cenac/La Tresne, Martignas, Mérignac, Biganos, Bruges/Blanquefort, Gabardan, La Brède, Léognan, Parentis, Pays Médoc, Pessac, Gradignan, Pays Isle Dronne, Saint-Médard-en-Jalles, Stade Blayais, Stade Langonnais, Bazas, Castillonnès.

On vous conseille donc de vous rapprocher du club près de chez vous (via les sites internet) pour connaitre l’organisation des uns et des autres.

Une belle vidéo réalisée par le Comité d’Éthique du Comité Île de France de rugby mettant en évidence les valeurs du rugby