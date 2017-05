Il aura fallu qu’il attende de goûter au rugby amateur pour toucher son premier bouclier. Le 24 avril 2017, Aliki Fakate a participé à la victoire de l’UA Gujan-Mestras, en finale Honneur du comité face à Léognan. Non convoqué dans le groupe à cause de raisons professionnelles, l’ancien deuxième-ligne de l’UBB jouait les porteurs d’eau ce jour-là mais ça ne l’a pas empêché de savourer pleinement ce titre. D’ailleurs, il se voit bien rester à Gujan-Mestras, en Fédérale 3, la saison prochaine. “Ici, on est tranquille, confie-t-il. Il n’y a pas de raison de partir.”