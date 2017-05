L’Association de Gymnastique Volontaire des Vignes de Sauternes compte une cinquantaine d’adhérents.

Elle se réunit trois fois par semaine pour suivre des cours dispensés par deux animatrices, Mauricette Antonini et Nora de Swarte.

Pas de compétition, le travail se fait en groupe, en musique, avec convivialité, fidélité et dans la bonne humeur. Chacun progresse à son rythme, les séances sont diversifiées : mémoire, souplesse, équilibre et forme sont les bases travaillées lors des séances de gym douce et step, zumba, cardio, renforcement musculaire sont travaillés lors des cours de gym tonic.

Les cours ont lieu toute l’année avec une interruption pendant les vacances scolaires.

Les cours ont lieu à la salle Saint-Louis, près de l’église, le lundi de 14h30 à 15h30, le jeudi de 17h45 à 18h45 pour la gym douce avec Mauricette, le mardi soir de 19h à 20h et jeudi soir de 19h à 20h pour la gym tonique.