Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le très beau temps y est certes pour beaucoup mais force est de reconnaître que tout doucement, l’amicale des organisateurs d’événementiels sur le Marmandais, chère à Myriam Cahuzière, Jean-François et Isabelle Lagardère et leur équipe de bénévoles, ont réussi l’exploit de contenir plus de 150 exposants sur 1,5km linéaires de stands. C’était dimanche sur le parking de la Filhole et sur les abords de verdure. Et à entendre les commentaires des uns et des autres, la plupart se sont frottés les mains parce que ça s’est bien vendu !