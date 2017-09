Dimanche 3 septembre, la base de loisirs de Fontet va vivre aux rythmes des chineurs mais aussi des amateurs d’anciennes automobiles. En effet, l’association Fontet Loisirs organise un vide-greniers d’automne qui ravira ceux qui sont toujours à la recherche de la perle rare. À côté de ce vide-greniers, la troisième édition du rassemblement de voitures anciennes permettra aux curieux de voir des modèles rares de nos jours.

Une balade est d’ailleurs prévue pour les participants à partir de 10h. Le rendez-vous est donné à 8h pour l’accueil café. S’en suivra un apéritif offert aux conducteurs et passagers à 12h. À noter que le vide-greniers à 7h et se poursuivra dans l’après-midi jusqu’à 18h. Restauration et buvette sur place.

Renseignements au 06.74.13.34.18 ou au 05.56.71.01.73 ou au 06.03.56.43.65 ou encore au 05.56.71.34.46.