Val de Garonne Agglomération lance une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPEC T).

En effet, explique le communiqué de presse de VGA, trop d’entreprises du Val de Garonne ne trouvent pas sur le marché de l’emploi les compétences recherchées. Beaucoup de métiers sont concernés. Cela les contraint soit à imaginer des solutions alternatives (intérim, travailleurs expatriés), soit parfois à remettre leurs projets à plus tard ou à les abandonner faute de main d’œuvre adaptée.

En parallèle, beaucoup de salariés potentiels sont sans activité et pourraient constituer un vivier pour les entreprises locales qui se développent ou doivent remplacer les départs à la retraite. Mais leur formation est parfois déconnectée des attentes des entreprises car les métiers évoluent et les savoir-faire demandent à être remis régulièrement à niveau. Il est donc nécessaire de rapprocher l’offre et la demande pour donner un nouvel élan à l’emploi local dans un contexte de reprise de l’activité économique.

Démarche pragmatique

Suite à une phase de diagnostic (partager par les acteurs d’une analyse objective du marché de l’emploi et des freins au retour vers l’activité), il est élaboré une prospective puis un plan d’action pluriannuel. Il s’agit de mettre en commun les connaissances et de construire collectivement des solutions, soit en utilisant des dispositifs de formation existants, soit en concevant des formations adaptées aux débouchés professionnels sur le territoire.

Trouver de nouvelles solutions ensemble

La réussite d’une telle initiative à l’échelle d’un territoire nécessite la collaboration et la coordination de tous les acteurs.

Lancée le 25 avril, cette démarche, initiée par Val de Garonne Agglomération, réunit les financeurs du dispositif (l’Etat via la DIRECCTE et la région Nouvelle Aquitaine) ainsi que les acteurs locaux de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale Moyenne Garonne) et de la formation (ADES, CIBC, Cité de la formation, Fauvel, INSTEP, Lycée Val de Garonne/Greta, Syllabe, Sud management, VGAS, OPCALIA, AGEFOS PME). Les entreprises sont également impliquées: elles seront ainsi interviewées dès la phase de diagnostic. Elles avaient déjà formulé le souhait d’une telle initiative en 2015, lors des Etats Généraux de l’économie du territoire.