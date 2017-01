Richard Beswick est enthousiaste. Pour célébrer le nouvel an, l’orchestre symphonique qu’il dirige se réunit pour quatre dates exceptionnelles. 25 musiciens qui viennent de la France entière se réunissent pour ces concerts. « De nombreux musiciens viennent de Paris ou de Lyon. Les membres de l’orchestre changent souvent en fonction des agendas de chacun », détaille Richard Beswick.

Avec de telles contraintes on pourrait croire que la mise en place est chaotique. Mais c’est tout l’inverse. « Les concerts sont de très bonne qualité et nous sommes souvent complimentés. C’est avant tout un plaisir pour tous les musiciens de se retrouver ne serait-ce que pour quelques heures et faire le meilleur des concerts. Et c’est un plaisir pour les chefs d’orchestre ».

Strauss à l’honneur

Cette année, le compositeur Johann Strauss est particulièrement mis en avant. Tout d’abord pour le rythme de sa musique. « Johann Strauss a fait de la musique “hybride”, en mélangeant les musiques dansantes et l’écoute d’un orchestre. Ce qui donne des valses et des polkas rapides ». Les marches espagnoles auront également droits à leur mise en lumière. La chanteuse lyrique Marie-Caroline Kfoury sera également de la partie pour reprendre des airs d’Offenbach et de Puccini.

Décomplexer le public

Le but de ce très beau spectacle est également de rapprocher le public de la musique classique. C’est pourquoi tout est fait pour mettre les spectateurs à l’aise. Notre but est d’amener la musique partout et à tous les publics. « J’ai travaillé pour la variété. Dans ces concerts on s’inspire de ce modèle, on ne joue pas au snob. Trop de fois, les gens n’osent pas venir à des concerts de musique classique car ils n’y connaissent pas grand-chose. Il y a plein d’interaction et cela n’a rien à voir avec l’image austère de certains concerts », assure Richard Beswick. Un concert léger à l’image du chef d’orchestre d’origine britannique, qui ne se « prend pas au sérieux ».

Le concert du nouvel an : Mardi 3 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Verteuil-d’Agenais, mercredi 4 à la salle Bartère de Casteljaloux, jeudi 5 à la salle des fontaines de Castillonès et le vendredi 6 en l’église d’Eysses de Villeneuve-sur-Lot. Adultes 20€, jeunes 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Billets à l’entrée ou sur réservation au 05.53.41.38.66.