Hier et samedi 9, dimanche 10 septembre « Verdelais en fête » est organisé par le comité des fêtes Festi’Verdelais. Au programme : hier s’est déroulée une balade nocturne.

Demain, samedi 9 à 15h jeux pour les enfants et goûter au jardin pblic, 19h30 soirée dansante au Luc avec l’orchestre Jean-Louis Vincent, avec repas (apéritif offert), réservation au 06.86.80.44.30.

Dimanche 10 à 9h30 randonnée cyclotouriste de 70 km, nombreux lots, participation 2€, inscription sur le parvis de la Basilique, 10h-18h marché des créateurs (50 participants) organisé par l’association Coton et Paillettes, 12h vin d’honneur en présence des Veneurs d’Epernon et des Fifres de Saint-Pierre. Repas et buvette. 16h contes pour enfants.