Le vendredi 20 octobre, à 20h30 salle François Mauriac, à l’invitation de « Vivre le Patrimoine Macarien », les Compagnons de la Veillée – regroupés autour de trois de leurs acteurs chevronnés – présenteront une pièce de Gérald Sibleyras « Le Vent des Peupliers ».

Mélancolique et pourtant irrésistible

Ramenés 50 ans en arrière dans une maison de retraite pour anciens combattants de la Grande Guerre, le public va découvrir trois vieux dont ils vont partager le quotidien.

Mais on peut se demander ce qu’il a pris aux Compagnons de la Veillée, si appréciés pour leur fantaisie et le rire, de choisir ce genre de spectacle ? Eh bien, c’est que ces trois vieux n’engendrent pas la mélancolie ! Vifs, parfois méchants, injustes souvent, ils sont toujours tournés vers l’avenir et font des projets…

Mais des projets fous qu’ils échafaudent avec une irrésistible drôlerie sur la terrasse loin « des autres coincés de l’hospice ». Le regard plein d’espoir tourné vers les oiseaux migrateurs de la colline aux peupliers, celle où le vent souffle, ils préparent leur évasion !

Vendredi 20 octobre à 20h30 salle François-Mauriac, pièce de théâtre de Gérald Sibleyras « Le Vent des Peupliers ». Participation limitée à 8€ (gratuit pour les enfants accompagnés).