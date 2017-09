Le stade de football de Monségur va une nouvelle vibrer aux tubes des années 80. Samedi 9 septembre, les Vendanges de l’Espoir invitent de nombreuses stars pour un concert spécial qui rendra nostalgique les amateurs de cette décennie tout en apportant un soutien financier à la cause défendue par l’association : l’aide aux enfants malades et/ou hospitalisés et/ou handicapés. Par exemple, grâce au concert de l’an dernier, ce sont 24.000€ qui seront alloués au centre pour enfants et adolescents polyhandicapés de La Réole.

Avec Lio, Joniece Jamison, Début de soirée…

Le grand concert des années 80’s va voir débarquer sur scène des stars. Comme l’an dernier, Joniece Jamison, Phil Barney, Sacha de Début de Soirée (il est le parrain et fondateur de l’association), Philippe Cataldo et Pedro Castano seront de la partie. S’ajoutent pour l’édition 2017 Lio et Didier Gustin. De son côté, Patrick Juvet a dû annuler sa participation à cause de son état de santé ne lui permettant pas d’assurer le spectacle. À l’occasion de ce concert, les amoureux des tubes des années 80’s pourront se rappeler au bon souvenir de cette époque où les titres fleurissaient en France.

Le terrain de football sera ouvert au public dès 18h avec un marché gourmand. Juste avant le concert, plusieurs discours décriront le travail au quotidien de l’association et l’importance d’un tel concert avec la remise de chèque pour la directrice du centre pour enfants et adolescents polyhandicapés de La Réole. Un tirage au sort aura d’ailleurs lieu pour permettre à trois membres du public de passer en mode VIP avec la possibilité de passer un moment en coulisses avec les artistes. Plus qu’une soirée-concert, c’est un don qui est réalisé par les personnes assistant au concert puisque l’argent récolté permettra de réaliser des projets et d’aider des structures départementales.

La veille du concert, les Vendanges de l’Espoir organisent une journée solidaire au Château La Grave Béchade à Baleyssagues de 9h à 18h en présence de Sacha de Début de Soirée. Un pique-nique sera prévu et la journée sera ponctuée d’activités telles que les vendanges à la main, le pressurage, les balades à poney et les démonstrations d’utilisation de la lance à incendie par les pompiers.

Les billets sont toujours en vente dans divers points de vente (Carrefour Contact, office de tourisme, site internet Box.fr). Tarif : 20€.