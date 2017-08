Cette année, le concert « Années 80 » promet une folle ambiance avec au programme : Patrick Juvet, Sloane, Phil Barney, Sacha de Début de Soirée (parrain de l’association) et bien d’autres artistes.

Aider les enfants malades

Les Vendanges de l’espoir est une association qui a pour objectif de recueillir des fonds pour apporter sa contribution à aider les enfants malades, les orphelins. Grâce à leur contribution, des enfants malades, porteurs de handicaps, ont pu vivre certains de leur(s) rêve(s), partir en vacances avec leur famille pour se ressourcer, bénéficier de soins par une socio-esthéticienne intervenante au CHU de Bordeaux et bénéficier d’aménagements leur permettant de mieux vivre leurs difficultés.

Le projet existe grâce aux personnes engagées et bénévoles. Des restaurateurs interviennent bénévolement pour assurer les repas et desserts. Frédéric Orazio, président de l’association, tient à les saluer : Denis Chanteloupe, Pascal Lavergne, Noémie de la Ferme Gauvry, Mme Laforse et les crêpes Frankys.

Les billets en vente

Les billets sont en ventes à Carrefour Contact, à l’office de tourisme et sur internet (ticket.net et France billets) au prix de 20€. C’est tout d’abord un don mais aussi l’assurance de passer une bonne soirée. Le concert est gratuit pour les moins de 12 ans.

L’association étend aussi ses projets puisque sont déjà programmés deux autres concerts le 15 septembre à Montreuil Bellay à côté de Saumur et le 23 septembre à Barbezieux.

Vous pouvez en découvrir davantage sur l’association et ses actions sur toute l’année grâce à leur site internet www.lesvendangesdelespoirfr.v2.webself.net et aussi sur leur page Facebook « Les Vendanges de l’Espoir ».

Sandra Ollier Vignaud