Duras Vendanges à St-Astier: la fête autour de Jean de Blanc

Autour de Dominique Manfé, le maire de St-Astier organisateur de cette manifestation avec les vignerons des Côtes de Duras, (car le pigeonnier est désormais municipal), l’association Saint-Vincent et le Maréchalat, sont arrivés de toutes parts les amoureux de cette tradition populaire qui ravive les mémoires de nos enfances passées dans les vignes. Et chacun y allant de son anecdote amusante et bien souvent pleine de tendresse envers ces souvenirs enfouis. L’école hôtelière d’Hasselt était venue assister à l’événement en toque et tablier blanc, ainsi que les écoles de Saint-Astier, Pardaillan, Saint-Jean, Soumensac, La Sauvetat et Loubès.

Le Maréchalat en habit de cérémonie arriva sous l’étendard de la confrérie pour les intronisations qui honorent le Livre d’Or. Les spectateurs applaudirent à l’intronisation de Daniel Benquet, maire de Marmande, et du Commandant du groupement de gendarmerie Patrick Touak, qui promirent de porter serment de fidélité aux vins des Côtes de Duras.

Le coup de coeur de la confrérie est revenu à Jacques Riesmemberg, maire de Lavergne, qui s’investit dans cette tradition avec son cheval et sa charrette. Merci à lui. Les grappes de ballon rouge et blanc gonflés par le fidèle aérostier Michel Château, s’envolèrent des mains des enfants dans le ciel clair. Un buffet campagnard s’ensuivit autour du pigeonnier, laissant chacun à ses discussions et ses rires.