La Réole Vandalisme : Friches & Tripes a eu de la mauvaise visite

L’association « Friches & Tripes », située à l’ancien abattoir de La Réole, n’en finit pas d’avoir des visites de vandales. Mais bien que désemparée, elle irait jusqu’à proposer des visites guidées gratuites, si cela leur évitait de passer des heures à tout remettre en place par-derrière. « À chaque cambriolage, qui souvent n’en est pas, ils nous mettent une telle pagaille dans les vêtements, que nous passons des heures a tout réinventorier », raconte blasée Zora Brozova, bénévole à l’association.

Développement social

L’association Friches & tripes a pour but, rappelons-le, de contribuer au développement social, culturel et participatif sur la commune et ses environs. Sa philosophie est de favoriser la création d’un carrefour, qui permet de partager connaissances, outils et matériaux, avec l’objectif d’aider l’évolution et les avancées de chacun dans un environnement collectif.

Les porteurs de projets et les ateliers F & T

Le Friches & Tripes recyclage et création, consiste à récupérer des textiles pour leur donner une nouvelle jeunesse. Agnès, dit « Dzaxé », en est la responsable. Anna, elle, s’occupe du pôle arts pour la peinture et les décors scéniques. On trouve aussi de la F & T conception, avec de la réalisation 20, 30, 40 : architecture, infographisme, design-marketing, installations, événements avec Simon Wells.

À voir les diverses activités, on comprend mal les cambriolages, à moins que ceux-ci soient le fait d’un ciblage particulier, visant plus particulièrement certains éléments du groupe, toujours est-il, que le climat d’insécurité est établi.

Nous ne savons plus quoi faire, nous venons de mettre une affichette devant la porte, indiquant qu’il n’y a rien de valeur à voler.

« Pour nous et notre environnement, il règne un sentiment de peur. Ainsi, nous serions prêts à installer une ronde de nuit, par le biais de l’aménagement d’un logement, où chaque nuit quelqu’un pourrait assurer une présence. Nous espérons que la prochaine convention que nous signerons avec la mairie, pourra nous le permettre. La discussion avec le maire est toujours ouverte et nous comprenons, bien sûr, que cette démarche soit délicate. Mais nous ne savons plus quoi faire, nous venons de mettre une affichette devant la porte, indiquant qu’il n’y a rien de valeur à voler… Mais est-ce que cela sera suffisant, car il n’y a pas que nous sur le site, les Restos du coeur sont aussi impactés », termine Zora, qui voudrait bien avec ses amis en finir une bonne fois pour toutes avec ses visites non désirées, afin que tous leurs projets autour de l’ancien abattoir puissent se concrétiser.

Francis Virepinte