A compter du 2 mai, les horaires des sept déchetteries du Val de Garonne vont changer pour “mieux correspondre aux habitudes et affluences de fréquentation de leurs usagers”, ainsi que l’explique Val de Garonne Agglomération dans un communiqué.

Ce qu’il faut retenir:

mise en place d’horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) et d’horaires d’hiver (1er novembre au 31mars)

fermeture les jours fériés

en hiver, fermeture à 17h (au lieu de 18h)

déchetteries de Marmande et Tonneins: ouverture le dimanche matin au lieu du dimanche après-midi

Marmande: ouverture à 9h (au lieu de 8h) et à 14h (au lieu de 15h)

Sainte-Bazeille, Seyches et Clairac: en hiver, ouverture le samedi à 10h (au lieu de 9h)

Cette adaptation des horaires s’accompagne d’un renfort au niveau de l’accueil du public pour les déchetteries les plus fréquentées et sur les créneaux les plus demandés. Un deuxième gardien sera ainsi présent à Marmande, toute la semaine été comme hiver; à Tonneins, le samedi matin en hiver et toute la semaine en été.

Enfin, après celles de Seyches et Clairac, c’est au tour de la déchetterie de Marmande d’accueillir une benne éco-mobilier destiné au démantèlement d’objets pour en recycler les matériaux qui le composent.

A partir de la fin du mois d’avril, tous les nouveaux horaires seront disponibles sur le site internet de VGA et dans un calendrier horaire de poche disponible en déchetterie et en mairie.