A Aiguillon, Casteljaloux, Tonneins et Marmande, les amateurs de cinéma ont l’embarras du choix pendant ces vacances de Noël : avec souvent une programmation dédiée aux enfants, ces salles ont choyé leur public, dans une ambiance de fête. Il y a les films qu’on pourra revoir et ceux qu’on pourra découvrir. Car évidemment, comme chaque année, les sorties sont également nombreuses en cette période !

Morceaux choisis

Au Plaza de Marmande, la directrice Myriam Zemour et son équipe ont, là encore comme d’habitude, élaboré une carte particulièrement fournie pendant ces vacances, le cinéma marmandais étant ouvert 7 jours sur 7. Et Myriam nous le confirme, « oui, il y a plein de films. Et notamment Star Wars ». Le film a bénéficié d’une énorme promotion à travers le monde : « Ici, à Marmande, il a démarré un peu moins bien que l’an dernier, mais c’est logique car ce n’est pas une suite, c’est un film satellite ». Eh oui, « Rogue One : a Star Wars story » est ce qu’on appelle un spin-off.

Autre succès attendu, « Assassin’s Creed », « un film adapté d’un jeu vidéo », mais aussi, pour les familles, « La bataille géante de boules de neige », également en sortie nationale au Plaza. « Oui, nous avons fait une programmation spéciale Noël : il y a beaucoup de films pour le jeune public, de sorties et de comédies familiales. Mais nous avons aussi conservé un peu d’art et essai quand même ! ».

Des films qui séduiront sans doute davantage les « grands », comme « Sully », le dernier Clint Eastwood avec Tom Hanks, « Manchester by the sea » (en route pour les Oscars) ou encore « Le Client ». D’autres sont toujours programmés, au Plaza et ailleurs, car ils connaissent un beau succès populaire, notamment la dernière création de Walt Disney, « Vaina, la légende du bout du monde ». Les bambins devraient également apprécier le Ciné-mômes programmé jusqu’au 8 janvier, « La chouette entre veille et sommeil », un programme de cinq courts-métrages d’animation, ou encore « Ballerina ». Plein de belles images et de belles histoires à déguster sans modération en cette période de fêtes…