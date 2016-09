Marmande USM: les intentions et l'envie de bien faire

« Ça bosse bien aux entraînements, le groupe prend forme. Tous les joueurs sont sur le pont, y compris Claude Taofifenua (N D L R : retour à la compétition après une longue blessure). Ils savent ce dont on attend d’eux. Le projet de jeu se met progressivement en place. Je sens un certain appétit de leur part. Ils l’affichent dans les matches de préparation. » Julien Bouic prend un certain plaisir à distiller ses conseils. « Ici, à Marmande, le club dispose de pas mal d’atouts pour réaliser une bonne saison. » Certes, ce ne sont que des matches amicaux, mais les premiers résultats lui donnent raison. Après le galop d’essai contre Floirac (F3), la réplique fournie par Lormont (F2) a été plus consistante. Un bon moyen d’évaluer un groupe usémiste renversant dans sa capacité de réagir.

Entre le désir de trop bien faire et l’empressement, certaines actions ont avorté par manque de lucidité, de continuité. Le passage aux vestiaires a permis de remettre de l’ordre dans les idées et dans le jeu. En seconde période, les enchaînements, l’alternance, la vitesse d’exécution des Marmandais n’ont eu de cesse de faire mal à des Girondins dépassés alors par les événements. L’addition est lourde au final (35-12) : 5 essais conclus par Gauthier Barès, Benjamin Sicaud (2), Nicolas Dupouy, Brahim Baffou.

Dernier rodage à Captieux

«On a vu des choses intéressantes : de bonnes courses, des prises d’intervalle, des percussions, des relais, des combinaisons qui laissent deviner des progrès dans la cohésion, la complémentarité de certains gars. C’est une bonne base pour continuer à travailler sereinement. Le travail, c’est la seule recette que je connaisse. Nous avons encore bien des secteurs à améliorer : les zones de ruck, contests, rideaux défensifs, replacement. La préparation se prolonge encore sur 10 jours. Il nous appartient de présenter un jeu compact, sans faille, dès la 1re journée à Issoire. Plus on sera fort dans notre jeu, plus on sera en passe de faire douter l’adversaire.»

L’USM dispose de joueurs de tempérament. De garçons ayant des jambes de feu. Le pack pourrait en faire trembler plus d’un. Si tout le monde joue la même partition, ça risque de faire mal. La troisième sortie à Captieux (samedi 10 septembre) contre Hagetmau servira de dernier rodage avant de livrer bataille en championnat.