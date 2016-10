Marmande USM: l'équipe B portée par un bel élan de dynamisme

L’équipe réserve de l’US Marmande n’a pas fait de détail devant son homologue de Malemort. Sur sa belle dynamique (2 succès à Issoire et à Bergerac), elle a étrillé les Corréziens (45-5), en leur infligeant 7 essais. L’entraîneur Franck Négrier: “on a bien appliqué l’alternance en première période. En se mettant très vite à l’abri, on a fait en sorte de faire tourner l’effectif. On a enchaîné du jeu, c’est la grande satisfaction de la soirée.”

Et de finir sur une boutade mais significative de l’état d’esprit du groupe : “je suis le seul entraîneur à avoir utilisé Morgan Pottier au poste de pilier droit. C’est pas mal non…” Tout çà pour dire que les gars jouent le jeu à fond, en particulier “ceux qui descendent de l’équipe fanion”.

Au tableau de marque, l’USM menait 30-0 à la pause. Le décompte des points: N. Vignau, Cazautets, Pairoys, Moser, Zanini, Suspene (2) et 5 transformations de Benjamin Bau. Les Corréziens sauvant l’honneur en seconde période par un seul essai.

L’équipe marmandaise: Ribette – Vignau, Graniczny, Barberin, Capliez – Bau (o), A. Fédrigo (m) – Mijoint, Cazautets, Sogno (cap) – Moser, Zanini – Pottier, Pairoys, Fontanet.

Remplaçants : Mekatel, C. Esclafer, Ghrib, de la Marnierre, Brunetaud, Masin, Suspène.

Avec le Stade Cadurcien, autre club à trois succès, l’USM partage le fauteuil de leader avec 13 points, devant Lévézou Ségala (12 pts) et Castelsarrasin (9 pts).

Prochaine journée (dimanche 16 octobre à 13 h 30) :

Levezou – Issoire

Cahors – Bergerac

Decazeville - Marmande

Castelsarrasin – Malemort

Casteljaloux - Pays de St-Yrieix (samedi 18 h 30).

Classement poule 7