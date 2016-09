Casteljaloux USC - Fédérale 2: "la saison sera dure mais pas insurmontable"

C’est un choix, à Casteljaloux, la préférence est donnée aux entraînements à défaut d’un ultime match amical le prochain week-end. Dans le cadre du stage de 3 jours en pays Basque-landais, l’USC a concédé une courte défaite (31-32) devant Le Boucau Tarnos. Pas de nature à inquiéter l’encadrement. Lauga et ses partenaires ont plutôt bien réagi en seconde période. En place depuis un mois, le nouvel entraîneur en chef David Ardilouze livre ses impressions en répondant au jeu des “Trois questions à…”

La vie d’entraîneur à l’USC, qu’en pensez-vous?





Les choses semblent aller dans le bon sens, d’après le bilan que j’en retire du mois d’août. Je n’en attendais pas moins. Je dispose d’un cadre harmonieux, travailleur. Avec mes collègues entraîneurs, les taches sont bien reparties. Nous coopérons en bonne intelligence. On a beaucoup échangé durant ce stage. C’est bénéfique pour la suite. Je me posais pas mal de questions au préalable. J’avais une certaine perception sur le fait de bien vivre ensemble et sur la réceptivité des messages que nous voulons faire passer avec Bob (Patrick Hollevoet). Il semble bien compris par l’ensemble des joueurs. C’était notre premier objectif.”

Parlez-nous des infrastructures puis de l’effectif mis en place par la gouvernance de l’USC ?





Sur les installations, je dois reconnaître que nous disposons des meilleures conditions pour réussir une belle saison. Dans ce club, tout est mis en oeuvre pour bien travailler. Derrière nous, je ressens des personnes pleinement investies. Sur l’effectif, nous avons un groupe d’une bonne trentaine de joueurs concernés par l’équipe fanion, en particulier de jeunes joueurs affichant manifestement un désir de progression. Question recrutement, j’avoue qu’un renfort expérimenté au sein du pack n’aurait pas été de trop. Je comprends et je partage l’avis du président Luc de la Bardonnie: recruter pour recruter, c’est pas la peine si le profil du garçon, sportivement et humainement, n’entre pas dans l’esprit du club.





Bientôt, c’est la venue de Castelsarrasin (18 septembre). Que vous inspire cette 1re journée de championnat?

De l’avis de tous, c’est un morceau de choix. Une grosse cylindrée qui, d’après nos infos, est annoncé encore plus fort que la saison dernière. Quitte à prendre un si gros “client”, mieux vaut, je crois, le prendre d’entrée. Ses prétentions sont connues, le CAC vise une place dans les deux premiers. Nous sommes avertis, c’est du lourd pour commencer notre parcours. Il faudra sortir un match de derrière les fagots. Évitons de nous mettre une pression négative avant le coup d’envoi. A nous de mettre notre jeu en place. Je ne doute pas un instant que nos joueurs se mettront minables pour être à la hauteur de la situation. Je devine chez chacun une grosse envie de bien faire. A nous entraîneurs de trouver les clefs pour fédérer le groupe et en tirer la quintessence. Nous sommes conscients que la saison sera dure mais pas insurmontable !