Dans le cadre du Mois du film documentaire, le cinéma Lux de Cadillac organise également une projection du film documentaire de Patrick Lavaud : « Escotar los ausèths arribar » (suivie d’une discussion avec le réalisateur), jeudi 23 novembre à 20h45.

Ce film retrace la vie d’André Faugère, 100 ans cette année, qui a passé sa vie à Uzeste.

Une vie à la campagne

André Faugère a vécu la dure vie de tous ceux qui ne possèdent pas la terre qu’ils travaillent, qui doivent partager les récoltes avec le propriétaire. Mais une vie dans la nature, qui l’a conduit, à l’âge de 98 ans, à refuser de quitter la métairie de Roucgland dans laquelle il a passé toute sa vie. Et ce, malgré son veuvage ou ses difficultés pour marcher. « J’aime entendre les oiseaux arriver», dit André Faugère. D’où le titre du film.

L’oeil vif et le regard malicieux, André Faugère porte un regard lucide mais aussi critique sur les servitudes du métayage et sur l’agriculture de l’après-guerre. Jamais nostalgique, il témoigne d’une sociabilité paysanne disparue, celle des voisins solidaires. Avec une grande poésie, il parle de sa relation intime et complice avec la nature. Avec passion, il évoque son amour de la chasse et revendique l’usage des chemins communaux pour le bien de tous. Après une vie bien remplie et longue, il nous fait partager sa vision du monde. Une vision résolument tournée vers l’avenir.

Filmé en occitan et au rythme lent d’un vieil homme de 98 ans, ce documentaire est donc un hommage chaleureux à un humble métayer des Landes de Gascogne, petit par la taille mais grand par l’esprit et les convictions.

►Jeudi 23 novembre à 20h45 au cinéma Lux de Cadillac.