Castets-en-Dorthe Une trentième foire expo au top [DIAPORAMA]

La « trentième » a tenu ses promesses : une ambiance bon enfant dès l’inauguration, les commerçants et traiteurs réunis sur les bords de Garonne pour une chaude journée. Le podium gratuit a mis le feu sur un site où l’eau ne manque pas, pour le plus grand plaisir d’un public acquis à sa cause : quand les images parlent.

Maryse Lacoste