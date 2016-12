Quand vous verrez son visage à l’arrière des bus de l’agglomération agenaise ou sur des affiches en ville il vous dira forcément quelque chose. Derrière ses grandes lunettes, on la reconnaît à peine, mais c’est bien la Tonneinquaise Axelle Fabre qui a été choisie comme modèle pour le département des Opticiens Mutualistes. Pourtant au casting, réalisé par l’agence Sarion Publicité, c’est pour une toute autre raison qu’elle s’y est retrouvée, avec plusieurs de ses amies.

En bac pro

Agée de 18 ans, Axelle Fabre est actuellement étudiante en Bac Pro esthétique, à Agen. « On devait aller maquiller les candidats au casting et avec des copines on a voulu jouer le jeu à fond » explique-t-elle.

Sur les 41 candidats, ils sont deux à avoir gagné : Axelle Fabre et Teva Sausse, également étudiant à Agen. Plusieurs images d’eux, dans différentes postures et avec différentes montures vont ainsi être diffusées à l’arrière de bus mais aussi dans les sept boutiques des Opticiens Mutualistes du département et sur des panneaux d’affichages.