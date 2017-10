Samedi 14 et dimanche 15 octobre, la demeure de Montesquieu à La Brède accueille dans ses chais rénovés les amoureux du livre et de l’écriture.

Une soixantaine d’écrivains en dédicace sont présents pour cette troisième édition du salon du livre où le thème « Métissage : altérité littéraire » est exploré à travers plusieurs temps forts : tables rondes, café littéraire ou encore tête à tête.

Des personnalités à l’honneur

Fidèle de la première heure et conseiller discret dans l’organisation de cet événement annuel, Gabriel Mwené Okoundji, figure marquante de la poésie de langue française d’aujourd’hui, sera le parrain de l’édition 2017.

L’auteure Chahrdortt Djavann revient à La Brède, 11 ans après avoir présenté son roman « Comment peux-ton être français ? » où elle dialoguait avec le philosophe brédois à l’occasion de la journée « Montesquieu et nous ».

Femme libre et de conviction, elle a choisi la littérature pour dénoncer le régime iranien et la condition des femmes dans l’idéologie islamiste. Elle parlera de son dernier ouvrage et participera à plusieurs temps forts de la programmation.

Parmi les nombreuses rencontres littéraires, Marc-Alexandre Oho Bambé dit « Captain Alexandre », personnage d’une simplicité déconcertante et d’un talent reconnu par ses pairs, reviendra avec un opéra slam baroque qu’il vient de présenter à la Fondation Vuitton.

Jeunes lecteurs

Ce salon du livre s’adresse aussi aux jeunes lecteurs avec la participation de plusieurs auteurs et maisons d’éditions.

Un concours d’écriture, des lectures à voix haute et bien d’autres animations jeunesse sont programmées.

►3e salon du livre, samedi 14 et dimanche 15 octobre au château de La Brède, de 10h à 19h.Entrée gratuite. Visite du château de Montesquieu qui sera ouvert samedi et dimanche de 11h à 17h30.