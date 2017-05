Samedi 20 mai à partir de 19h à l’Espace Pierre Coillot (île de Pujols-sur-Ciron), une soirée de solidarité « Fire Aid » est organisée à l’initiative des jeunes et des associations pujolaises pour aider les familles victimes des incendies de Pujols.

Une scène ouverte

Le feu a ravagé quatre habitations, rue de la Vierge à Pujols-sur-Ciron, le 6 mars dernier, et une partie du Château La Salle (inscrit aux Monuments Historiques), le 15 janvier. Les dégâts sont importants.

Au programme de la soirée, des concerts, des surprises, une scène ouverte (inscription au 06.27.86.94.89), bar et petite restauration, crêpes.

L’intégralité des bénéfices sera versée aux familles sinistrées.

Les associations partenaires de cet élan de solidarité sont les suivantes : Comité des fêtes, Comité de jumelage et d’animations, Club loisirs, détente, amitié, L’œil du Ciron, AMAP du Ciron, Association Sportive Pujolaise, Propriétaires et chasseurs, Amis de l’Arec, Arts et découvertes, Club informatique, Les P’tits Cirons Verts.

