Labastide-Castel-Amouroux Une soirée consacrée à l'éco-rénovation le mardi 29 novembre

Rénover son logement de manière écoresponsable et anticiper l’avenir en la matière, tel sera l’un des fils directeur de la soirée consacrée à l’éco-rénovation, mardi 29 novembren de 18h à 20h, à la salle des fêtes de Labastide-Castel-Amouroux. Sous forme de table ronde, cette réunion d’information est organisée par la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne et Garonne expansion.

Les débats seront animés par Pascal Darriet, qui orchestrera les interventions des intervenants : Virginie LEVIGNAC, Directrice de l’ADIL 47, Alexandre MARESTIN, Conseiller en énergie au CAUE et Clément INFANTI, directeur du Pôle Habitat à Val de Garonne Agglomération.

Ils évoqueront notamment les questions suivantes : Pourquoi l’éco-rénovation ? Quelles démarches ? Les ressources internet, les matériaux, les mentions légales d’un devis…

Un cas pratique de réhabilitation énergétique sera présenté, accompagné d’un témoignage. Il sera bien entendu question des aides à la rénovation du suivi juridique et de l’accompagnement des projets.

Pour participer à la soirée, inscrivez-vous au 05 53 83 65 60